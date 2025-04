Rematch verovert Steam met meer dan 100.000 gelijktijdige spelers tijdens beta test

De nieuwste game Rematch, van Sifu-ontwikkelaar Sloclap, heeft veel aandacht weten te vergaren tijdens de bèta van afgelopen weekend. Er speelden zelfs meer dan honderdduizend mensen het spel gelijktijdig.

Rematch is een voetbalspel waarin je één van de spelers bestuurt in een 4-tegen-4- of 5-tegen-5-wedstrijd. Gamers konden het spel tijdens de bèta gratis uitproberen, wat ook bijdroeg aan de hoge spelersaantallen. Het is nog afwachten of het spel bij de release opnieuw een groot aantal spelers weet aan te trekken, aangezien het spel € 30,- zal kosten.

Rematch komt op 19 juli uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Het spel zal vanaf de release ook direct beschikbaar zijn via Game Pass.