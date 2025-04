Nintendo trommelt Paul Rudd (nog maar eens) op voor een reclamefilmpje

Paul Rudd, Ant-Man in eigen persoon, staat centraal in een nieuw reclamefilmpje voor de Nintendo Switch 2, dat de titel ‘Now You’re Playing Together’ gekregen heeft. De Hollywoodster is op zichzelf uiteraard al voldoende om de aandacht te trekken, maar werd ook uitgekozen omdat hij een dergelijke job al eens een keer eerder gedaan heeft.

Als we de tijd terugspoelen naar 1991, dan zien we daar een veel jongere Rudd namelijk ook al reclame maken voor Nintendo, dit keer voor het Super Nintendo Entertainment System. Voor de jonge zielen onder ons die zich dat niet kunnen herinneren, hebben we beide clips – nieuw en oud – hieronder voor jullie verzameld. Enjoy!