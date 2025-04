BrokenLore: Don’t Watch wil zowel pc- als PS5-gamers de stuipen op het lijf jagen

Horrorfans weten al langer dat ze op Japan kunnen rekenen om hen de stuipen op het lijf te jagen. Ontwikkelaar Serafini Productions en uitgever Shochiko pakken later deze week – op 24 april, om precies te zijn – uit met de pc-release van Brokenlore: Don’t Watch, een game die op een nog niet vrijgegeven tijdstip ook naar de PlayStation 5 komt.

In Brokenlore: Don’t Watch speel je als een jong kluizenaarstype in Tokio, wiens enige connectie met de buitenwereld zijn pc is. Terwijl hij langzaam, maar zeker weg kwijnt in zijn appartement, wordt hij gadegeslagen en lastiggevallen door Hyakume, een wezen met honderd ogen en snode plannen. De onderstaande trailers tonen je meer.