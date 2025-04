Star Wars Zero Company heeft customisatieopties én de mogelijkheid tot permadeath

Na een lange periode vol geruchten werd Respawn Entertainments tactische Star Wars-game – Zero Company – eindelijk officieel aangekondigd op het Star Wars Celebration evenement. De titel zou ergens in 2026 moeten uitkomen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc; en beschouwt het populaire XCOM wel degelijk als zijn voornaamste inspiratiebron.

Ondertussen weten we al meer details. Zo zal je Hawks, de commandant van je unit, helemaal naar wens kunnen uitbouwen. Soort, uiterlijk, stem… noem maar op. Ook je squad zal je naar believen kunnen kneden, al hebben deze keuzes uiteraard soms verregaande gevolgen. In navolging van XCOM zal je Star Wars Zero Company zelfs met permadeath kunnen spelen.