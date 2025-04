Ontdek de techniek achter de PS5 Pro met officiële teardown van Sony

De Pro-versie van de PlayStation 5 is inmiddels al enkele maanden beschikbaar en biedt nog betere prestaties dan de originele PlayStation 5. In een nieuw artikel op het PlayStation Blog nemen ingenieurs Shinya Tuschida en Shinya Hiromitsu ons mee en geven zij een kijkje in de interne architectuur van de console.

De ingenieurs gaan in op diverse verbeteringen, zoals meer luchtstromen voor een betere warmteafvoer, een verbeterde ventilator, aanpassingen aan het ontwerp waardoor spelers deze ventilator nog minder goed horen, en nog veel meer. Daarnaast laten ze natuurlijk ook zien wat hetzelfde is gebleven ten opzichte van eerdere PlayStation 5-modellen.

Je kunt de teardown op het PlayStation Blog bekijken. De PlayStation 5 Pro is nu beschikbaar.