SEGA wil een ‘Out Run’-film maken

SEGA heeft aangekondigd samen met Michael Bay, bekend van de Transformers-films, een film te gaan maken gebaseerd op de iconische arcadegame Out Run. Bovendien zal actrice Sydney Sweeney, bekend van haar werk in Euphoria, de rol van producer op zich nemen.

Out Run, de legendarische racegame uit 1986, liet spelers in een rode Ferrari door een zonovergoten wereld rijden, langs stranden, palmbomen en woestijnen. Het was geen realistische racegame, maar een visuele droom vol flair en snelheid.

De focus lag niet op het technische aspect, maar op het gevoel van vrijheid en de kick van non-stop beweging — precies het soort energie dat je ook terugvindt in de films van Michael Bay.