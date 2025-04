Xbox Cloud Gaming is nu ook beschikbaar op televisies van LG

Alles is een Xbox. Met die reclameslogan is Microsoft enige tijd geleden begonnen te adverteren om mensen duidelijk te maken dat je voor het spelen van games via Game Pass niet langer gebonden bent aan de consoles die ze maken. Een van de platformen waarop Game Pass beschikbaar is, zijn televisies van Samsung.

Daar komt nu een nieuw merk bij, want via Xbox Wire heeft Microsoft aangekondigd dat Xbox Game Pass Ultimate gebruikers op geselecteerde LG televisies gebruik kunnen maken van Xbox Cloud Gaming. Onder de ondersteunende televisies vallen de OLED tv’s uit 2022, geselecteerde smart tv’s uit 2023 en nieuwere modellen.

Naast een lidmaatschap op Xbox Game Pass Ultimate is het noodzakelijk om de Xbox app te downloaden op de televisie en men dient de beschikking te hebben over een Xbox controller. Voor meer informatie kan je op Xbox Wire terecht.