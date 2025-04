No Sun To Worship komt naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S

De stealth-actiegame No Sun To Worship van Merlino Games verscheen in september 2023 op pc en werd lovend ontvangen. Later dit jaar komt de game ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Hopelijk blijft het lage prijskaartje van nog geen € 8,- op Steam behouden op de consoles, want dan haal je een sterke titel in huis voor een zacht prijsje.

No Sun To Worship is een minimalistische stealth-game die zich afspeelt in een post-nucleaire wereld. In zes korte hoofdstukken bepaal je zelf hoe je infiltreert, saboteert of aanvalt, met beperkte middelen en maximale vrijheid. Het verhaal wordt woordeloos verteld via de omgeving, in een wereld die langzaam uit de as herrijst.