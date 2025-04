Parkour game Rooftops & Alleys komt binnenkort uit op alle platformen

Parkour game Rooftops & Alleys gaat uit early access verdwijnen en officieel uitkomen op pc (via Steam) op 17 juni 2025. De game was al een klein jaar in Early Access op pc, maar nu hebben we ook te horen gekregen dat op diezelfde dag de freerunning game zal uitkomen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. Dat is pas een coole move!

In Rooftops & Alleys verken je solo of met vrienden grote parkour-omgevingen vol tricks, uitdagingen en multiplayer-modi zoals TAG en Capture the Flag. Versie 1.0 voegt een nieuwe map, progressiesysteem en meer dan 100 aanpassingsopties toe ook voor je handige duif die helpt bij het verkennen.