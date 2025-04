Chickenhare and the Treasure of Spiking Beard aangekondigd voor tal van platformen

Studio N-Zone heeft Chickenhare and the Treasure of Spiking Beard aangekondigd, een action adventure platformer gebaseerd op de strips en tekenfilm genaamd Chickenhare and the Hamster of Darkness. Het spel zal later dit jaar uitkomen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc (via Steam). Verder zal er ook nog dit jaar een vervolg verschijnen van de tekenfilm genaamd: Chickenhare and the Secret of the Groundhog.

In Chickenhare and the Treasure of Spiking Beard gaan spelers op zoek naar een legendarische schat en kunnen ze voor het eerst moeiteloos wisselen tussen drie speelbare helden: Chickenhare, Meg en Abe. Elk personage heeft unieke vaardigheden die nodig zijn om puzzels op te lossen, vijanden te verslaan en obstakels te overwinnen.

Chickenhare is wendbaar en springt met acrobatische precisie.

Meg is een vechter met krachtige martial arts-technieken.

Abe is een sterke schildpad die obstakels verplettert en nieuwe paden opent.

Het ziet er naar uit dat deze Belgische game studio met slechts 20 werknemers er in geslaagd is een vermakelijke platformer te maken.