GTA VI trailer is meer dan 250 miljoen keer bekeken op YouTube

Rockstar Games is nu al lange tijd bezig met het maken van Grand Theft Auto VI. Het is een titel waar ontzettend veel mensen naar uitkijken en de release zal ongetwijfeld een impact hebben op de agenda van velen. Hoewel er weinig over Grand Theft Auto VI bekend is en we wachten op een nieuwe trailer, blijft de game actueel. Zo zouden verschillende ontwikkelaars overwegen hun games uit te stellen vanwege de release van Grand Theft Auto VI.

Dat een grote groep gamers uitkijkt naar de game, blijkt wel uit de nieuwe mijlpaal die de eerste trailer van de game heeft bereikt. De eerste trailer van GTA VI is namelijk de 250 miljoen weergaven op YouTube gepasseerd. Daarnaast zijn er ook meer dan een miljoen comments geplaatst onder de trailer en er zijn maar liefst 12 miljoen likes. Kortom: ook met weinig nieuws blijft GTA VI nog steeds een van de meest geanticipeerde games in jaren.

Grand Theft Auto VI staat nog steeds gepland voor dit najaar, al ontbreekt een releasedatum.