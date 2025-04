Releasedatum van FBC: Firebreak aangekondigd

We weten al even dat FBC: Firebreak in de zomer zal verschijnen en dat de game bij release direct inbegrepen zit bij Game Pass en PlayStation Plus Extra en Premium. Het was echter wachten op een officiële releasedatum en die is nu ook officieel door Remedy Entertainment aangekondigd.

De coöperatieve shooter zal op 17 juni uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De verkoopprijs is € 39,99, maar dat valt natuurlijk weg als je een lidmaatschap op een van de genoemde diensten hebt. Hieronder de meest recente livestream met veel informatie en beelden.