Scoor dubbele GTA$ en RP in GTA Online met Terrorbyte Client Jobs en Mobile Operations Missions

Rockstar Games heeft laten weten dat het momenteel in GTA Online mogelijk is om dubbele GTA$ en RP te verdienen. Dit met de Terrorbyte Client Jobs en Mobile Operations Missions. Hetzelfde gaat op voor de FIB Priority File van deze week en in Acid Lab Resupply Missions krijg je dubbele voorraden.

De wekelijkse update is wat dat betreft niet heel spannend, maar als je de komende dagen in de game duikt weet je waar je op moet letten om maximaal te kunnen profiteren. Hieronder alle details nog even op een rijtje.

Dubbele GTA$ en RP voor Terrorbyte Client Jobs, Mobile Operations Missions, Fooligan Jobs

Dubbele GTA$ voor de FIB Priority File van deze week

Dubbele voorraden in Acid Lab Resupply Missions

Verdubbelde Acid Lab-productiesnelheid

HSW Premium Test Ride: De Penaud La Coureuse

Als je deze week in de top 3 van de LS Car Meet Series weet te rijden, krijg je de Lampadati Tropos Rallye voor nop

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Vapid Riata, Canis Bodhi, Lampadati Pigalle, Übermacht Revolter en Declasse Tornado Rat Rod

Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Bravado Dorado en Bollokan Envisage

LS Car Meet Test Rides: De Western Daemon, Dewbauchee Massacro en Lampadati Furore GT

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Albany Cavalcade XL

Als je nog wat nieuwe zaken wilt aanschaffen, weet dat je momenteel 30% korting krijgt op de Benefactor Terrorbyte, de Mobile Operations Center en diens upgrades en modificaties. Bij de Gun Van krijg je 50% korting op de Battle Rifle. GTA+-leden krijgen de Military Rifle gratis en 40% korting op de Combat Shotgun.

De volgende voertuigen zijn ook tijdelijk afgeprijsd:

Överflöd Zeno – 30% korting

Pfister Comet S2 Cabrio – 30% korting

Pfister Growler – 30% korting

Truffade Nero – 30% korting

Declasse Impaler LX – 30% korting

Declasse Tulip M-100 – 30% korting

Declasse Walton L35 – 30% korting

Willard Eudora – 30% korting

Tot slot profiteren GTA+-abonnees van de volgende voordelen: Een gratis Bollokan Envisage (sportwagen) met exclusieve Full Futurism-livery, een gratis LD Organics 420 Hockey Jersey en bijbehorende Cap, en nog veel meer.