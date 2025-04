La Quimera uitgesteld wegens “onvoorziene omstandigheden”

Je zal misschien al gemerkt hebben dat La Quimera, de futuristische first-person shooter van de Oekraïense ontwikkelaar Reburn, vorige week niet uitgekomen is op de aangekondigde releasedatum, 25 april. Ondertussen heeft de studio een statement vrijgegeven op Discord, waarin het aangeeft dat de titel uitgesteld is wegens ‘onvoorziene omstandigheden’.

Die omstandigheden zouden wel eens te maken kunnen hebben met de moeilijke toestand in Oekraïne. Dat lijkt de ontwikkelaar toch zelf te impliceren. De eerste reviews voor La Quimera waren evenwel behoorlijk negatief, dus misschien werd er besloten om extra tijd te besteden aan de ontwikkeling. Een nieuwe releasedatum blinkt vooralsnog uit door zijn afwezigheid.

“We are trying our best to address the matters as quickly as possible while also navigating the circumstances we’re faced with here in the Ukraine.”