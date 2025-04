Eternal Evil komt volgende maand uit op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Honor Games gaat hun survival horror first-person shooter Eternal Evil van 2022 naar andere platformen brengen. Zo kan je vanaf 30 mei deze spooky game spelen op je PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Eternal Evil is een intense survival-horrorgame waarin je als enige overlevende vecht tegen de undead in een duistere, genadeloze wereld. Met realistische wapens en beperkte middelen moet je puzzels oplossen, vijanden ledemaat voor ledemaat uitschakelen en zien te overleven in smalle gangen en sfeervolle locaties. Maar opgepast: elke kogel telt, elke fout kan fataal zijn.