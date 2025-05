Duck Detective: The Ghost of Glamping verschijnt gelijktijdig met origineel op 22 mei voor de PS5

Detective games worden met enige regelmaat gecombineerd met een hoofdpersonage in dierenvorm. Zo verscheen afgelopen jaar in mei Duck Detective: The Secret Salami en dit was een groot succes op de verschillende platformen. Voor fans kwam er enige tijd geleden goed nieuws, want het tweede deel genaamd Duck Detective: The Ghost of Glamping werd toen aangekondigd.

Het tweede deel staat gepland voor 22 mei en dan komen beide delen ook naar de PlayStation 5. Het eerste deel verscheen op vrijwel elk platform, maar sloeg de consoles van Sony over. Met de naderende release van het tweede deel is nu ook het eerste deel bevestigd als PS5-versie en zal dus gelijktijdig met Ghost of Glamping verschijnen.

In deze games speel je als Eugene McQuacklin, een pechvogel die allerlei mysteries moet oplossen.