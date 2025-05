Video over geschiedenis van Sonic Racing toont nieuwe beelden Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic the Hedgehog is tegenwoordig weer helemaal hot dankzij goede games en natuurlijk zijn optreden op het witte doek. Gezien Sonic ongekend snel is, is het logisch dat hij op den duur zijn eigen racegames kreeg. Er zijn door de jaren heen aardig wat racegames verschenen en de onderstaande video neemt je mee door de geschiedenis.

Hoewel de video zich met name richt op de voorgaande titels van Sonic Racing, zien we ook wat nieuwe beelden van de aankomende titel Sonic Racing: CrossWorlds voorbij komen. Zo zien we onder meer nieuwe tracks, waaronder Windmill Isle, Starlight Carnaval en Holoska. Ook zien we opties voorbijkomen om je voertuig aan te passen en te finetunen. Liefhebbers van de Extreme Gear uit Sonic Riders kunnen zich ook verheugen, want dit keert ook terug in Sonic Racing: CrossWorlds.

Naast de video kan je hieronder ook nog een aantal screenshots bekijken.