Splitgate 2 krijgt een open beta test op 22 mei

Vanaf 22 mei organiseert ontwikkelaar 1047 Games een open beta voor Splitgate 2 op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Deze unieke free-to-play shooter ondersteunt volledige cross-play tussen al deze platformen. Tijdens de test kunnen spelers kiezen uit meer dan 25 wapens, verspreid over meer dan 10 modi en meer dan 15 verschillende maps.

In dit vervolg op Splitgate kruip je in de huid van een elite Ace, gewapend met een portal gun waarmee je jezelf strategisch over de map kunt teleporteren. Verdwijn onverwacht of flank je tegenstander op het perfecte moment. Splitgate 2 draait volledig om snelheid, tactiek en verrassing.