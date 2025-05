Nintendo Switch 2 Joy-Cons zijn een stuk stiller dan de originele Joy-Cons

De Joy-Cons van de Nintendo Switch 2 zijn ongeveer 13% groter, wat ze hopelijk comfortabeler maakt voor volwassenen en bij horizontaal gebruik. Helaas zorgt die toename in grootte ook voor compatibiliteitsproblemen met bepaalde bestaande Switch-games:

Ring Fit Adventure: deze game vereist een speciale ring waarin je bovenaan een Joy-Con moet schuiven. Aangezien de nieuwe Joy-Cons geen schuifmechanisme meer hebben, kan je niet eens voorbij het titelscherm komen.

deze game vereist een speciale ring waarin je bovenaan een Joy-Con moet schuiven. Aangezien de nieuwe Joy-Cons geen schuifmechanisme meer hebben, kan je niet eens voorbij het titelscherm komen. 1-2-Switch: de minigame Joy-Con hide and seek vertrouwt op de trillingen van de HD Rumble, maar deze zijn in de nieuwe versie veel stiller, wat het spel minder speelbaar maakt.

de minigame Joy-Con hide and seek vertrouwt op de trillingen van de HD Rumble, maar deze zijn in de nieuwe versie veel stiller, wat het spel minder speelbaar maakt. Nintendo Labo: veel kartonnen creaties vereisen dat een Joy-Con precies op een bepaalde plaats wordt geplaatst. Door de afmeting is dat niet altijd even goed mogelijk.

Het aantal games dat compatibiliteitsproblemen heeft is op een hand te tellen, dus dat valt uiteindelijk erg mee. Daarnaast is het ook een vooruitgang dat de rumble in de Joy-Cons aanzienlijk minder geluid maakt, wat spelen nog wat meer comfortabel maakt.

Buiten dat lijkt de interesse in de Nintendo Switch 2 ongezien groot. In Japan moest men zelfs deelnemen aan een loterij om een pre-order te bemachtigen. Meer dan 2 miljoen mensen schreven zich in, wat leidde tot een reactie van Nintendo-CEO Shuntaro Furukawa op X: niet iedereen zal op 5 juni een Switch 2 kunnen bemachtigen, maar we zijn hard aan het werk om het zo snel mogelijk bij iedereen te krijgen.