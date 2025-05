Opnieuw uitstel van Sonic Rumble is nodig om de ‘hoge kwaliteit en langdurige toekomst te waarborgen’

Enige tijd terug sloegen SEGA en Rovio Entertainment de handen ineen voor de ontwikkeling van Sonic Rumble, een soort Fall Guys-achtige titel in het universum van Sonic the Hedgehog. Oorspronkelijk zou de game in de winter van afgelopen jaar verschijnen, maar dat leek niet haalbaar. De releasedatum staat nu gepland op 8 mei, wat dus over een week zou moeten zijn. Ook die datum is niet langer haalbaar, zo kondigde SEGA aan.

De reden om de game wederom uit te stellen is om de hoge kwaliteit te waarborgen. Ook wordt aangegeven dat Sonic Rumble na maanden en zelfs jaren spelen nog steeds leuk moet blijven, iets wat ze willen garanderen met extra ontwikkeltijd. Nederland is één van de landen waarin men al met de pre-launch versie aan de slag kon. Helaas is het wereldwijd dus nog langer wachten tot de officiële release.

Er volgt morgen nog een speciale Q&A sessie in de officiële Discord van Sonic Rumble, waarin nieuwe features en de toekomst van de game nader worden toegelicht.

“These upcoming changes will fundamentally reshape the game, and one thing has become clear: We want to create a game that evolves and stays fun for months and years to come. To build the kind of high-quality, long-lasting Sonic game our players deserve, we need more time.

As a result, we’ve decided to postpone the Global Launch. We know this news may be disappointing, and it wasn’t a decision we made lightly. We at SEGA share that disappointment, especially because we’re making this call so close to the launch timing we had originally hoped for. However, we believe taking this extra time is the right choice for the future of Sonic Rumble.

We don’t have a new release date to share yet, but as soon as we get closer, we’ll update you through our social media and community channels.”