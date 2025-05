Roguelike TMNT: Splintered Fate komt ook naar de PlayStation en Xbox

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate verscheen in 2023 voor Apple Arcade. Niet veel later verscheen de game ook op de Nintendo Switch om uiteindelijk ook op de pc uit te komen. De PlayStation en Xbox-versies bleven echter uit, maar we hebben goed nieuws: de groene schildpadden komen binnenkort naar je toe.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate zal namelijk op 20 mei voor PlayStation platformen verschijnen. Xbox-gebruikers moeten ietsje langer wachten, namelijk tot 24 juni. Na de release van beide versies zal er ook een fysieke Deluxe Edition op alle consoles uitkomen, op 26 augustus om precies te zijn.

Bij deze fysieke versie mag je de volledige game met bijbehorende uitbreiding genaamd ‘Casey Jones & the Junkyard Jam’ verwachten. Ook krijg je er de garantie bij voor een nog niet aangekondigde uitbreiding en een set van 10 exclusieve kaarten. De Deluxe Edition kan je hieronder bekijken, evenals de bijbehorende trailer voor deze aankondiging.