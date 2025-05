Review | AOC Agon Pro AG276QZD2 – Waar we een paar jaar geleden enkel konden dromen over het bezitten van een OLED-scherm, beginnen deze panelen vandaag de dag gelukkig wat betaalbaarder te worden. De monitor die we vandaag behandelen valt dan ook in het lagere segment van de OLED-monitoren met een adviesprijs van € 599,99, maar dat wil nog niet zeggen dat we hier met een goedkoop modelletje te maken hebben. Op het door ons gebruikte systeem werken we al een aantal jaar met twee LG UltraGear 27GL850 IPS monitoren. Gezien IPS vergeleken met OLED zo’n beetje ‘the next best thing’ is, was het voor ons een interessante beleving om de afgelopen weken de AOC Agon Pro AG276QZD2 in gebruik te nemen samen met een van deze IPS-monitoren. Onze conclusie is ook voor ons verrassend.

In de doos

De AOC Agon Pro AG276QZD2 kent genoeg aansluitmogelijkheden. We hebben twee HDMI-aansluitingen, een DisplayPort aansluiting, twee USB-A 3.2 aansluitingen en een 3.5mm aansluiting. AOC levert deze monitor met genoeg accessoires voor allerlei gebruiksscenario’s. We hebben natuurlijk het scherm zelf met de inbegrepen in hoogte verstelbare voet. Daarbij wordt er ook een metalen plaatje meegeleverd die je in plaats van de voet op het scherm kan bevestigen om hem compatibel te maken met de Vesa 100-standaard, waarmee de monitor ook op andere armen of beugels geïnstalleerd kan worden. Verder vinden we de externe power brick inclusief stroomkabel om de monitor van stroom te voorzien en zowel een HDMI als een DisplayPort-kabel. We bevestigden de voet aan het scherm en gingen snel aan de slag.

Modern design

In eerste oogopslag is de AOC Agon Pro AG276QZD2 een prettig scherm om op jouw bureau te hebben staan. Het heeft vanaf de voorkant een rechttoe-rechtaan design met daaronder de bijzondere voet. Deze is wat asymmetrisch ontworpen en voelt ronduit robuust aan. De achterkant van de monitor is echter waar het feestje is. Ook hier zien we het asymmetrische design van de voet terugkomen, maar dan in de vorm van RGB verlichting. Het blijft een kwestie van smaak, maar in onze beleving heeft de monitor de juiste verhoudingen tussen een strak design en nét een beetje dat extra flair wat er voor zorgt dat het niet zozeer een eye-catcher is, maar vooral eigenlijk nergens écht zal misstaan.

De meegeleverde voet heeft voor ons wel een behoorlijk nadeel: erg hoog kunnen we hem namelijk niet afstellen. De LG monitoren staan redelijk hoog afgesteld, maar nog niet op zijn allerhoogst. De AOC Agon Pro krijgen we echter niet op dezelfde hoogte. Hoewel de AOC Agon Pro wel meer verstelbaar is ten opzichte van de LG (130mm vs. 110mm) is de AOC Agon Pro qua design in zijn geheel wat lager. Dat vinden we dan wel weer jammer, vooral gezien de ondergetekende met ongeveer 1,90m graag zijn schermen wat hoger heeft staan. Nu valt dit natuurlijk op te lossen met een andere standaard of monitorarm, maar toch.

Ongemakkelijkheden

De specificaties van de AOC Agon Pro AG276QZD2 liegen er niet om. Het scherm kent een 2560×1440 resolutie en een verversingssnelheid van 240hz. AOC maakt gebruik van een QD-OLED paneel in tegenstelling tot een regulier OLED-paneel wat zorgt voor betere kleurweergave, iets wat AOC bevestigt met het meegeleverde kleur-rapport. Wij gingen hier niet blindelings vanuit en besloten om ook zelf de kleuren te kalibreren en warempel, we hebben nauwelijks af hoeven wijken van de standaardinstellingen. Het scherm wordt en-fabrique zeer goed gekalibreerd geleverd. Een ontzettende dooddoener daarentegen is dat het scherm slechts de HDR400-standaard ondersteunt.

Voor een scherm met een QD-OLED paneel is het zonde dat er geen hogere HDR-standaard is gekozen en dit levert ook een vreemd plaatje op. Met HDR ingeschakeld ziet de AOC monitor er net wat mooier uit dan een van onze LG IPS-monitoren met HDR ingeschakeld, maar afgezien van het zwart wat op de AOC natuurlijk écht zwart is, zijn de rest van de kleuren maar marginaal mooier dan wat we op de LG zien. Schakelen we HDR op beide monitoren uit, dan loopt de AOC mijlenver voor op de LG monitor. Diepere, rijkere kleuren die haast lijken te ademen. HDR goed werkend krijgen op de AOC was echter nog even een uitdaging.



Bij de LG monitoren hebben we nooit wat hoeven doen, we schakelden HDR in Windows aan en dan zorgt die aansturing ervoor dat er HDR gebruikt wordt in HDR content en dat het zichzelf ook uitschakelt als een game geen HDR ondersteuning biedt. De AOC werd in eerste instantie niet herkend als een HDR-display en in de instellingen op het scherm zelf kunnen we kiezen uit 3 HDR-presets die vervolgens overal HDR op forceren wat er dan weer niet uitziet. Uiteindelijk moesten we een firmware bestandje downloaden vanaf de website van AOC, deze via apparaatbeheer in Windows handmatig installeren en toen werd het scherm herkend als HDR-display.

Aansturing en onderhoud

Het On Screen Display (OSD) van de AOC Agon Pro AG276QZD2 is makkelijk in gebruik. De enkele knop op de achterkant schakelt de monitor in of uit en dient tegelijk als een stick om het OSD mee te besturen. Nieuw voor ons was het stukje ‘OLED Care’ wat we hierin terug zien komen. Dit is ook onze eerste ervaring met een OLED monitor, maar deze apparaten vergen wat onderhoud om inbranding te voorkomen. Na elke vier uur gebruik zal de monitor met een melding komen dat hij een pixel refresh moet uitvoeren. Dit neemt zo’n vijf minuten in beslag. Je kan deze refresh ook handmatig inschakelen via het OSD, iets wat wij onszelf hebben aangeleerd om te doen na een sessie achter de pc. Een scenario waar we anders tegenaan liepen was dat we bijvoorbeeld de vorige avond drie uurtjes hadden zitten gamen, de pc hadden afgesloten en dat we de dag daarna na een uurtje al de melding kregen.



Voor nog meer instellingen moet je het AOC G-Menu installeren. Dit softwarepakket werkt voor diverse AOC accessoires waaronder diverse monitoren. Via het G-Menu kunnen we bijvoorbeeld de RGB op de achterkant van de monitor aansturen. Daarnaast vinden we ook diverse functies uit het OSD terug, mocht je het prettiger vinden om dit soort acties softwarematig uit te voeren. G-Menu is makkelijk in gebruik en ziet er over het algemeen netjes uit, met uitzondering van wat grappige taalfoutjes als je de software in het Nederlands draait.

Ondergedompeld

Kort door de bocht genomen: ja, games op de AOC monitor zien er mooier uit dan op de LG monitor. Dit verschilt echter wel heel erg per game. We hebben een aantal games met HDR-ondersteuning geprobeerd. Speelden we Baldur’s Gate 3, dan straalde de AOC monitor omdat die game ook erg veel gebruikmaakt van donkere omgevingen, waarin de eigenschappen van het QD-OLED paneel natuurlijk kunnen stralen. Bij games met een wat uitgebreider kleurpalet, zoals Forza Horizon 5, zijn de verschillen behoorlijk minder. Over de gehele linie gezien is het op de AOC monitor absoluut mooier, maar het beeld op de oude LG IPS-monitor is daarmee niet automatisch lelijk te noemen.



Om het voordeel van 240hz te ervaren hebben we ook nog twee esports titels getest waarin we de 240fps makkelijk kunnen behalen met het door ons gebruikte systeem (Ryzen 7 5800X3D, 32GB RAM, Radeon RX 6900 XT). In dit geval hebben we Counter Strike 2 en League of Legends getest. In dit soort games lonen enorme refreshrates absoluut, iets wat we vooral in Counter Strike 2 merkten. De sprong van 144hz naar 240hz is geen wereld van verschil te noemen, maar in dit soort snelle shooters loont iedere extra frame. We hebben zeker verschil gemerkt tussen beide monitoren in deze scenario’s, maar in zwaardere games zal je de 240fps niet zo makkelijk kunnen bereiken. Voor mensen die ook graag esports games spelen is de 240hz verversingssnelheid echter een mooie kers op de taart.