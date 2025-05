Star Wars komt deze maand naar Fortnite

De maand mei is inmiddels al aangebroken en dat betekent vele dingen. Enerzijds wil dit zeggen dat er al 4 maanden van 2025 zijn gepasseerd (de tijd vliegt!), maar anderzijds wil dit ook zeggen dat fans van de beroemde Star Wars-franchise deze maand heel wat te vieren hebben. May the 4th is namelijk ‘Star Wars day’ en dat moet natuurlijk in de bloemetjes gezet worden.

Vandaar dat deze intergalactische reeks deze maand centraal zal komen te staan in Fortnite. Dit seizoen krijgt namelijk heel wat Star Wars-getinte zaken: skins (van onder andere Poe, Palpatine en anderen), lightsabers als wapens, locaties die een make-over hebben gekregen en meer! Check hieronder alvast een trailer of lees meer details op de officiële site.