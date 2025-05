Sackboy is verdwenen uit het PlayStation intro logo

Sackboy is al jarenlang een iconische figuur uit het palmares van Sony en PlayStation. Hij had dan ook zijn vaste plaatsje in het logo dat ter introductie van het PlayStationmerk gebruikt wordt in films én first-party titels van Sony. “Had”… verleden tijd. Want het ziet ernaar uit dat het olijke zakmannetje niet langer deel uitmaakt van het logo.

Op X merkte Radec op dat Sackboy verdwenen was uit de intro die voor de Until Dawn-film afgespeeld werd. Ter vergelijking postte hij – zoals je hieronder kan zien – de intro die in Gran Turismo (2023) opdook. Het verschil is duidelijk; de leegte haast voelbaar. Is Sackboy van de troon gestroten door Astro Bot? Of is er iets anders aan de hand?

Hoe dan ook, fans van LittleBigPlanet en Sackboy: A Big Adventure hebben iets om zich zorgen over te maken…