Codemasters ontslaat werknemers wegens het stopzetten van hun rallygames.

Codemasters liet ons vorige week al weten dat het (al dan niet tijdelijk) stopt met het ontwikkelen van rallygames. Verrassend nieuws, gezien het palmares van de studio en het succes dat het bedrijf reeds behaald heeft met het maken van dergelijke titels. Nu blijkt dat het pauzeren van de rallygames er ook voor zorgt dat sommige mensen hun job verliezen.

Een vertegenwoordiger van Codemasters houdt het allemaal redelijk vaag. Hij heeft het over het ‘afbouwen van enkele rollen’ en het inzetten van sommige krachten op andere vlakken. Wie tussen de lijnen door leest, merkt echter dat niet elke werknemer het einde van Codemasters’ rallytijdperk zal overleven. We wensen de getroffenen alle sterkte en succes toe.

“As a business, we are constantly evolving to meet the growing needs of our players and driving greater focus across our portfolio. This has led us to look at reducing some roles, while we redeploy as many as possible against our strategic priorities.”