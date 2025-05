Gerucht: Half-Life 3 bestaat en is volledig speelbaar

Volgens Valve-insider Tyler McVicker gaat de wens van menig gamer mogelijk eindelijk in vervulling in de komende jaren. Hij meldt namelijk dat Half-Life 3 niet alleen in ontwikkeling is, maar ook van begin tot eind speelbaar is.

Dat laat hij weten in een YouTube-video. De game zou de codenaam ‘HLX’ hebben en door een relatief grote groep mensen getest worden. Hij claimt dat een aantal van die testers zelfs al spoilers over het plot heeft gelekt aan andere insiders.

“HLX is being playtested so religiously and so widely that there are individuals that will just talk,” he said. “I personally have a policy of avoiding any story-related questions or information where possible, so I currently have avoided all of them. But I’ve been offered it by people whom are trustworthy and I know that some of my contemporaries have been given it, so there is information out there about the plot.”