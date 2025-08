Half-Life 3 bevindt zich vermoedelijk in de laatste ontwikkelingsfase

Ontwikkelaar Valve staat niet bekend om hun openheid omtrent de ontwikkeling van nieuwe games, voornamelijk die games waar een derde deel bij komt kijken. Toch lijkt het erop dat ze al aardig op weg zijn met de ontwikkeling van project HLX, waarvan gedacht wordt dat dit Half Life 3 betreft.

Volgens een ingewijde van Valve, Tyler McVicker, impliceert een recente update aan de Source 2-engine dat Valve vooruitgang boekt bij de ontwikkeling van project HLX. McVicker gaf aan dat één regel aan code in de update verwijst naar de thumper machines die we voor het laatst zagen in Half-Life 2. Dit bericht zou volgens hem een boodschap zijn aan alle dataminers, wat moet betekenen dat de ontwikkeling van HLX geleidelijk aan verloopt.

De ontwikkeling van HLX zou ondertussen al zo vergevorderd zijn, dat de game zich momenteel in de laatste ontwikkelingsfase bevindt. Een andere update aan de Source 2-engine wijst ernaar dat er een nieuwe manier van scripting wordt gebruikt voor NPC’s. In plaats van een aantal voor gedefinieerde reacties, moeten NPC’s nu complexere antwoorden geven zodra een speler in de buurt komt of interacteert met een NPC. Volgens de dataminers is dit systeem bijna klaar, aangezien het onderdeel is van de laatste Source-update.

Een andere leaker, bekend onder de naam Gabe Follower, gaf ook al aan dat de ontwikkeling van Half-Life 3 het einde nadert, volgens hem zijn een hoop van de ontwikkelaars ondertussen op andere projecten gezet omdat de ontwikkeling zo goed als af is. Bekijk de video van zowel Tyler McVicker als Gabe Follower hieronder.