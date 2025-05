Ouderwets aliens knallen in Gears of War: Reloaded kan vanaf deze zomer

Deze zomer kunnen we terug in de tijd met Gears of War: Reloaded. Xbox heeft de remaster van de klassieker uit 2006 aangekondigd via Xbox Wire. De remaster zal alle post-launch content bevatten van de originele games (Ultimate Edition) en kan net als vroeger in co-op gespeeld worden, maar nu met cross-platform en cross-progressie. Volgens Xbox is elk detail van de game aangepast om te kunnen voldoen aan de hedendaagse standaard. Spelers kunnen de onderstaande verbeteringen verwachten.

4K resolution

60 FPS in Campaign

120 FPS in Multiplayer

High Dynamic Range (HDR)

Dolby Vision & 7.1.4 Dolby Atmos

7.1.4 3D Spatial Audio

Variable Refresh Rate (VRR)

4K assets and remastered textures

Enhanced post-processing visual effects

Improved shadows and reflections

Super resolution with improved anti-aliasing

Zero loading screens during Campaign”

Mocht je benieuwd zijn naar de volledige aankondiging, lees hem dan hier. Gears of War: Reloaded komt op 26 augustus uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De titel zal die dag direct beschikbaar zijn voor abonnees van Game Pass Ultimate en PC Game Pass.