Assassin’s Creed: Shadows update voegt nieuwe quest toe en lost hoop issues op

Ubisoft heeft vorige week de post-launch roadmap voor Assassin’s Creed: Shadows bekendgemaakt en ze pakken gelijk door. De eerstvolgende update is namelijk vandaag online gegaan en die voegt ‘The Works of Luis Frois’ toe, wat een nieuw verhaal is.

Daarnaast voegt het ook nieuwe informatie aan de Codex toe met betrekking tot vijanden en bondgenoten en vanzelfsprekend pakt de update verschillende bugs, issues en andere ongeregeldheden aan. Dit gaat gepaard met patch notes, die we hieronder op een rijtje hebben gezet.