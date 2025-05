Roadcraft laat je terugdenken aan je kindertijd

Saber Interactive en Focus Entertainment hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor hun sandbox game, Roadcraft. In de trailer zie je hoe kinderen met allerlei werkvoertuigen spelen. Jij kan net als hen alles doen wat maar in je opkomt met deze voertuigen in deze game.

In RoadCraft gebruik je zware werkvoertuigen om gebieden te herstellen na natuurrampen. Met realistische physics werk je aan bevoorrading en wederopbouw, terwijl materialen als zand en hout zich verschillend gedragen. Je breidt je wagenpark uit, ondersteunt fabrieken en kunt met maximaal 4 spelers samenwerken. De game verschijnt op 20 mei voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Kunnen we het maken? Nou en of!