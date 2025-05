Zombie Army VR laat coöp zien in nieuwe trailer

Rebellion Developments en XR Games hebben een nieuwe trailer onthuld voor Zombie Army VR. Hierin krijgen we een eerste blik op de campagne, die zowel solo als in coöp te spelen is. Ook krijgen we heel wat wapens te zien die geïnspireerd zijn op wapens uit de Tweede Wereldoorlog.

De game is een direct vervolg op de eerdere Zombie Army-titels. Spelers kruipen in de huid van een Deadhunter die het opneemt tegen zombie oorlogsmisdadigers. Omdat het spel exclusief in Virtual Reality wordt gespeeld, belooft het volgens de makers een ongekend niveau van onderdompeling.

Zombie Army VR werd eind maart aangekondigd voor PlayStation VR2, SteamVR, Meta Quest 2 en Meta Quest 3. De game kost € 29,99 en is nu beschikbaar voor pre-order in de digitale winkels van de genoemde platforms. De releasedatum staat gepland op 22 mei.