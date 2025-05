Releasedatum Mafia: The Old Country officieel aangekondigd

Ontwikkelaar Hangar 13 werkt al geruime tijd aan Mafia: The Old Country. De game verschijnt later dit jaar en hoewel de releasedatum eerder al lekte, is die nu ook officieel bevestigd door 2K Games. De game verschijnt op 8 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Interessant is echter dat de game niet voor de volle mep in de winkels komt te liggen. Het prijspunt is namelijk € 49,99, wat lager is dan gebruikelijk. Voor een tientje meer kun je de Deluxe Edition aanschaffen. Die bevat het Padrino Pack met daarin het volgende:

Lupara Speciale Shotgun

Vendetti Speciale Pistol

Immortale Charm

Padrino Outfit

Stiletto Speciale Knife

Eckhart Speciale Limousine

Cosimo Horse & Accessories

Ook bevat deze editie het Gatta Nero Pack:

Bodeo Nero Pistol

Velocita Charm

Gatto Nero Racing Outfit

Carozella Nero Race Car

Tot slot bevat de Deluxe Edition de soundtrack en een digitaal artbook. Hieronder de eerste gameplay trailer van Mafia: The Old Country.