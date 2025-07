Bandai Namco onthult gamescom line-up

Over ruim een maand zal in Keulen weer de gamescom plaatsvinden en een van de aanwezige partijen is Bandai Namco. Deze Japanse uitgever heeft nu bekendgemaakt welke titels ze mee zullen nemen naar de beurs.

Bezoekers kunnen namelijk aan de slag met speelbare demo’s van Towa and the Guardians of the Sacred Tree en Little Nightmares III. Daarnaast zal de uitgever ook een presentatie geven van The Blood of Dawnwalker, die vooralsnog niet speelbaar lijkt te zijn.

Bezoekers kunnen de stand van Bandai Namco in hal 6 vinden.