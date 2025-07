Xbox en Bethesda zijn mogelijk bezig met meerdere Fallout-projecten

De laatste tijd zijn er verschillende Xbox-games geannuleerd, dus het wordt tijd voor wat positiever nieuws omtrent de Amerikaanse gigant. Het ziet er naar uit dat er flink wordt ingezet op een populaire franchise en dat er meerdere projecten voor deze serie in ontwikkeling zijn.

Journalist Jordan Middler heeft tijdens de Skill Up-podcast gezegd dat Xbox en Bethesda meerdere games aan het maken zijn die zich in het Fallout-universum afspelen. Een daarvan noemt Middler een game waar iedereen op wacht. Hoogstwaarschijnlijk gaat het dan om een compleet nieuw deel in de hoofdserie.

Welke titels er allemaal in ontwikkeling zijn wist de journalist niet te vertellen en hoogstwaarschijnlijk zullen we dat ook voorlopig niet te weten komen. De ontwikkeling verkeert daarvoor nog in een te vroeg stadium om deze al te onthullen.

“There are multiple Fallout projects in development, including as far as I’m aware that one you’re all wanting, but it’s not far enough along to say anything that is like, you’re going to be playing this game anytime soon.”