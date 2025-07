PlayStation Plus Extra en Premium line-up voor juli aangekondigd

We gaan richting de helft van de maand juli en dat betekent een nieuwe line-up voor PlayStation Plus Extra en Premium. Sony heeft via het PlayStation Blog zojuist bekendgemaakt wat er in de pijplijn zit en dat zijn de onderstaande titels.

PlayStation Plus Extra

Cyberpunk 2077 (PS4/PS5)

Abiotic Factor (PS5)

Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)

Bluey: The Videogame (PS4/PS5)

Planet Zoo (PS5)

Risk of Rain 2 (PS4/PS5)

Tropico 6 (PS4/PS5)

New World: Aeternum (PS5)

PlayStation Plus Premium

Twisted Metal 3 (PS4/PS5)

Twisted Metal 4 (PS4/PS5)

Deze games zullen allemaal op dinsdag 15 juli aan het aanbod worden toegevoegd met uitzondering van Cyberpunk 2077, die is vanaf vandaag al beschikbaar. Hieronder een video die in vogelvlucht langs de nieuwe toevoegingen gaat.

