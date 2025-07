Story of Seasons: Grand Bazaar krijgt een overview trailer

Volgende maand komt Story of Seasons: Grand Bazaar uit op de Nintendo Switch en Switch 2. Deze remake van Harvest Moon DS: Grand Bazaar ziet er als een must have uit voor fans van de serie.

In een nieuwe vijf minuten durende (Japanse) trailer tonen Marvelous en XSEED gameplaybeelden, waaronder gliden, vissen en paardrijden. Spelers bouwen een nieuw leven op in Zephyr en helpen de lokale bazaar en gemeenschap opnieuw te laten bloeien.

Op 27 augustus komt de game uit. De game krijgt gelukkig een “full physical” release op de Switch 2, wat wil zeggen dat de game volledig op de meegeleverde game card staat.