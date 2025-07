Steam-pagina van Assassin’s Creed: Black Flag geüpdatet met nieuwe features

Ubisoft heeft de Assassin’s Creed IV: Black Flag SteamDB-pagina op de achtergrond van een update voorzien, zo blijkt uit nieuwe vermeldingen. Het gaat om features die niet beschikbaar zijn in de originele game, wat de suggestie wekt dat het terug zal komen in de remake van de game, waar al geruime tijd geruchten over rondgaan.

De features zijn als volgt:

Custom Volume Controls

Stereo Sound

Surround Sound

Mouse Only Option

Adjustable Difficulty

Save Anytime

Hoewel deze features niet aanwezig zijn in de originele game, wordt opgemerkt dat deze features wel present zijn in alle Assassin’s Creed-games die na 2014 zijn uitgebracht. Dus er bestaat ook een kans dat Ubisoft dit gelijk gaat trekken, al is het wel erg laat.

Wat het ook te betekenen heeft, voor nu moeten we de officiële aankondiging afwachten.