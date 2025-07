Time Flies komt later deze maand naar de PlayStation 5

Michael Frei van Playables, heeft via het PlayStation Blog meer informatie gedeeld over de nieuwe game, Time Flies. De trailer van deze game vind je onderaan terug.

In Time Flies, speel je als een vlieg die binnen zijn geschatte levensduur van ongeveer één a twee minuten, zijn bucket list probeert af te vinken. Grappig genoeg is de levensverwachting gelinkt aan het land waar je je bevindt. Zo zal iemand in Zwitserland (83,3 seconden) een beetje meer tijd hebben dan iemand in Amerika (76,4 seconden).

Je zal je dus moeten haasten om de vlieg zijn dromen te laten uitkomen. Zo zal je misschien God moeten vinden of een level uit een videogame moeten uitspelen. Het moeilijke hieraan is dat je enkel maar dingen kan doen dat een vlieg kan. Vanaf 31 juli kan je rondvliegen met Time Flies op de PlayStation 5.