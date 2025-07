Maak kennis met de Lokiceratops in nieuwe Jurassic World Evolution 3 video

We weten al een tijdje dat ontwikkelaar Frontier Developments bezig is met het derde deel in de Jurassic World Evolution-reeks en afgelopen maand kwam het hoge woord eruit. Op 21 oktober kan je opnieuw jouw eigen Jurassic World ontwerpen en laten we eerlijk wezen: zonder dinosauriërs is er natuurlijk niks aan. Maar maak je niet druk over welke dinosauriërs je in je park wil hebben, want de sterspeler is zojuist onthuld.

In een nieuwe video maak je kennis met de Lokiceratops, vernoemd naar de Noorse god Loki. In 2019 werd deze soort ontdekt en het heeft veel overeenkomsten met de bekende Triceratops. Beide zijn herbivoren en de Lokiceratops leeft bij voorkeur in kleine familiegroepen, vaak samen met andere planteters.

Hieronder kan je de Lokiceratops in volle actie bekijken. Jurassic World Evolution 3 verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.