Ken uit Street Fighter brengt Fatal Fury: City of the Wolves een bezoekje

Het roster van Fatal City: City of the Wolves wordt binnenkort uitgebreid met een nieuwkomer en ontwikkelaar SNK heeft een trailer online gezet om hem even wat tijd in de spotlights te geven. Echt ‘nieuw’ is hij eigenlijk niet, want fans van fighting games zullen hem waarschijnlijk al kennen. Het gaat hier namelijk om Ken uit de Street Fighter-franchise.

Ken zal deel uitmaken van Season Pass 1 en hij komt ergens in de loop van deze zomer langs, al is er nog geen precieze datum gegeven. Later dit jaar komt er bovendien nog een personage uit die franchise langs, namelijk Chun-Li. Check hieronder een trailer om Ken al even aan het werk te zien.