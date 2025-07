De ontwikkeling van de volgende Sony Santa Monica Studio game zou erg vlot verlopen

Het is alweer even geleden dat Sony Santa Monica Studio een game heeft uitgebracht. Hun laatste titel was immers God of War: Ragnarök, die in 2022 verscheen. Nu we drie jaar verder zijn begint het zo langzamerhand tijd te worden dat we gaan ontdekken waar de ontwikkelaar aan werkt.

Volgens de laatste geruchten is Sony bezig met een Metroidvania in het God of War-universum, al is niet helemaal duidelijk welke ontwikkelaar daarmee bezig is. Het is aannemelijk dat Santa Monica Studio op een groter project zit en daar heeft Bloomberg journalist Jason Schreier nu een uitspraak over gedaan.

Op ResetEra stelt de journalist dat Cory Barlog wederom aan het roer staat van de nieuwe productie bij de ontwikkelaar en dat het allemaal erg vlot verloopt. Dit baseert Schreier op een gesprek met iemand bij of dichtbij de studio, twee maanden terug.

“Cory Barlog’s game is Sony Santa Monica’s next big thing. Last time I spoke to anyone about it (a month or two ago) it was going well.”

Als het inderdaad erg vlot gaat met de ontwikkeling, zal het vast niet heel lang duren tot we officieel nieuws krijgen. Wellicht tijdens een nieuwe State of Play-uitzending, Gamescom Opening Night Live of The Game Awards.