Nieuwe PlayStation 5 firmware update is nu beschikbaar

Sony heeft weer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 uitgebracht, al wordt deze update niet breed gecommuniceerd. De update draagt versienummer 25.05-11.60.00 en komt met slechts één regel, namelijk het verbeteren van de systeemperformance en stabiliteit.

Opvallend is ook dat de update niet overal gepusht wordt, maar dat je via de Systeem Software Update-functie in de instellingen de update kan activeren voor download om nadien tot installatie over te gaan.

We’ve improved system software performance and stability.

Als later blijkt dat de firmware update toch wat aanvullende dingen heeft gedaan, laten we het natuurlijk weten.