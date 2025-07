Ook dit jaar slaat Sony PlayStation de gamescom over

Het zal voor niemand echt een verrassing zijn, maar Sony PlayStation zal ook dit jaar niet aanwezig zijn op de gamescom. Voor het zesde jaar op rij slaan ze de grootste beurs ter wereld over, zo laat een woordvoerder van het bedrijf weten aan het Duitse GamesWirtschaft.

“Sony Interactive Entertainment (SIE) currently has no plans to exhibit at Gamescom 2025. However, we look forward to exciting content and releases coming later this year.”