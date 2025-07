Rare reageert voor het eerst op annuleren van Everwild

De grote ontslagronde van Microsoft heeft er voor gezorgd dat er ook een aantal games zijn geannuleerd. Een daarvan was Everwild. Rare was al lange tijd met deze titel bezig en zij hebben nu voor het eerst gereageerd op het annuleren.

In een update video van Sea of Thieves heeft de ontwikkelaar als eerst even gesproken over het annuleren van Everwild. Er wordt niet ingegaan op het waarom, maar het team dat bezig is met Sea of Thieves laat wel weten dat het stopzetten van de ontwikkeling en de daarbij gaande ontslagen het gehele team van Rare niet onberoerd laat. Bovendien worden de mensen bedankt die met hun meeleven.

“Hi everyone. I think it would be strange to jump straight into our usual updates without acknowledging the news that we’ve ended development on Everwild here at Rare. While this didn’t directly impact Sea of Thieves, and we’re continuing on as we’d planned, our focus as a team and a studio is on supporting our friends and colleagues whose roles are at risk.

It’s impossible for something like this not to ripple through the studio and affect us all in some way or another, so please bear with us. And on that, I just wanted to say thank you to everyone who’s reached out to check in on us and share their kind words of support. Genuinely, thank you, it really means a lot.”