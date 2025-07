Acteurs voor de Zelda-film zijn bekendgemaakt

Nintendo gaat samen met regisseur Wes Ball, bekend van de Maze Runner trilogie en Kingdom of the Planet of the Apes, één of misschien zelfs meerdere Legend of Zelda-films maken. Dit wisten we al enige tijd, maar nu weten we ook wie de hoofdpersonages vertolken.

Shigeru Miyamoto maakte via een bericht op X bekend dat Benjamin Evan Ainsworth Link zal vertolken en Bo Bragason Zelda zal spelen in de film. Ainsworth ken je waarschijnlijk niet, maar misschien zou je zijn stem wel herkennen. Hij is namelijk de stem van Pinokkio in de live-action film van Disney. Bragason kan je misschien kennen uit de Disney+ serie Renegade Nell of uit de BBC One serie, Three Girls and The Jetty.

Recent kregen we te horen dat de release van de film opgeschoven is en pas op 7 mei 2027 zal uitkomen. De laatste jaren zijn we al een paar keer aangenaam verrast geweest door videogamefilms, hopelijk zal deze er ook zo eentje worden.