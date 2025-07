Special | Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – Dankzij de backwards compatibility van de Nintendo Switch 2 kunnen games van zijn voorganger ook probleemloos op de nieuwe console worden gespeeld. Sommige first-party Switch 1-games krijgen zelfs een gratis upgrade, waardoor deze titels er op de nieuwe spelcomputer scherper uitzien en/of beter draaien. Daarnaast zijn er ook spellen die extra content bieden, al wordt hiervoor wel een bedrag in rekening gebracht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de twee Zelda-titels die op de originele Switch zijn verschenen. Op de Switch 2 zien deze games er niet alleen mooier uit; er is ook extra content toegevoegd in de vorm van een companion-app. De volgende in de rij is Super Mario Party Jamboree. Deze game krijgt eveneens een betaalde upgrade, waarbij de extra content bestaat uit nieuwe spelmodi en minigames. In tegenstelling tot de genoemde Zelda-upgrades, die € 10,- kosten, bedraagt de prijs van deze upgrade € 20,-. We mogen dan ook meer verwachten dan bij de eerdere betaalde uitbreidingen van Links avonturen op de Switch 2.

Nieuw?

Over Super Mario Party Jamboree waren we zeer te spreken en dat kan je hier nalezen in onze review. Volgens Nintendo zelf introduceert Jamboree TV vier nieuwe modi: Bowser Live, Carnival Coaster, Mario Party en Free Play. Deze kun je allemaal zowel lokaal als online spelen. Over de laatste twee kunnen we kort zijn. In Mario Party speel je zoals in het origineel op verschillende speelborden, maar met een aantal nieuwe of aangepaste regels. Zo kun je bijvoorbeeld in teams van twee tegen elkaar spelen in plaats van alleen individueel. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe 2-tegen-2-minigames, gebaseerd op motion controls of muisbesturing, toe te voegen aan de bordspellen. Dat is natuurlijk leuk, al is het wel wat vreemd dat niet alle minigames aan deze spelvariant zijn toegevoegd. In Free Play kun je iedere minigame die de game bevat op elk gewenst moment spelen. Dit zijn dus niet echt nieuwe modi te noemen.

Anders dan je gewend bent

De modi die wél echt nieuw zijn, zijn Bowser Live en Carnival Coaster. In Bowser Live neem je deel aan een spelshow die wordt gepresenteerd door Bowser. Dat klinkt misschien spannender dan het in werkelijkheid is, want uiteindelijk komt het erop neer dat je drie minigames speelt — en dat is het eigenlijk. Het ‘tv-gedeelte’ eromheen stelt weinig voor en voegt nauwelijks iets toe aan de ervaring. In Carnival Coaster stap je in een achtbaanrit waarin je, met behulp van muisbesturing, vijanden moet neerschieten terwijl je door het parcours raast. Daarnaast passeer je onderweg drie buizen waarin telkens een minigame wordt geactiveerd. De prestaties in deze onderdelen leveren punten op, die aan het eind van de rit worden opgeteld om je eindscore te bepalen. Er zijn vijf verschillende achtbanen beschikbaar die voor visuele afwisseling zorgen, maar qua opzet blijven de ritten inhoudelijk vrijwel identiek.

Waar je voor de bordspellen in Super Mario Party Jamboree wat meer tijd moet uittrekken, bieden de nieuwe modi van Jamboree TV juist een erg korte speelervaring. Je bent er namelijk maximaal tien minuten mee bezig. Bovendien maken deze modi uitsluitend gebruik van de nieuwe minigames – en vaak zelfs slechts van een subcategorie daarvan. Zo gebruikt Bowser Live alleen camera- of voice-minigames, waarvan er slechts een handvol beschikbaar zijn. Aangezien er in totaal maar 20 nieuwe minigames zijn toegevoegd en beide nieuwe modi zo kortstondig zijn, raak je al snel uitgekeken op zowel Bowser Live als Carnival Coaster, terwijl dit juist de belangrijkste toevoegingen aan Jamboree TV zijn. De gevraagde prijs van € 20,- voor deze uitbreiding is dan ook moeilijk te rechtvaardigen. We hadden liever twee of drie nieuwe borden gezien voor de klassieke Mario Party-modus, gecombineerd met álle nieuwe minigames.

Meer minigames

De eerder genoemde 20 nieuwe minigames zijn niet allemaal even leuk om meerdere keren te spelen. Vooral de camera-minigames weten op de lange termijn weinig te boeien. Zo moet je in één spel met je vuist een vraagtekenblok raken om zoveel mogelijk munten te verzamelen, of Goomba’s op je hoofd balanceren. Dat is één of twee keer leuk, maar daarna is de nieuwigheid er snel vanaf. De muis-minigames komen duidelijk het beste uit de verf. Denk aan een potje airhockey met een Mario-twist, het sorteren van post, of een Mario-variant op het klassieke memory-spel. Jamboree TV bevat verder nog wat extra features, zoals de mogelijkheid om altijd het gezicht van elke speler in beeld te zien bij gebruik van een camera en ondersteuning voor GameShare. Leuke toevoegingen, zeker, maar ze zijn niet significant genoeg om het prijskaartje te rechtvaardigen.

Grafisch ziet de Switch 2-versie van Super Mario Party Jamboree er prima uit, wat in principe ook al het geval was met het origineel. In tv-modus draait de game op 1440p en in handheld-modus op 1080p, wat zorgt voor een scherper beeld dan op de originele Switch. Alles oogt net wat strakker, met meer detail in de personages en omgevingen. Toch is het verschil niet wereldschokkend. In een game als The Legend of Zelda: Breath of the Wild, waarin je een uitgestrekte wereld verkent en elk detail bijdraagt aan de beleving, maakt een hogere resolutie écht impact. Bij Jamboree draait het echter om korte, compacte minigames en daarin weegt visuele scherpte minder zwaar. De hogere resolutie is dus een fijne bijkomstigheid, maar het verandert de ervaring nauwelijks. Je speelervaring op de Switch 2 is in de praktijk dan ook vrijwel gelijk aan die op de originele Switch.

Conclusie

Super Mario Party Jamboree wist ons zeer enthousiast te maken, maar van Jamboree TV kunnen we niet hetzelfde zeggen. De extra content die wordt meegeleverd is aardig te noemen, maar in onze ogen niet de € 20,- waard. De nieuwe modi zijn vrij kort en een deel van de nieuwe minigames mist simpelweg de herspeelbaarheid die je van een goede partygame verwacht. Sommige minigames zijn na één of twee keer spelen hun charme alweer kwijt. Heb je het origineel nog nooit gespeeld, dan is de bundel Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV absoluut een leuke partygame die veel plezier biedt – zeker in gezelschap. Maar besluit je alleen de basisversie aan te schaffen, dan mis je eigenlijk niet heel veel. Het origineel bevat al meer dan genoeg content om je tientallen uren te vermaken, en ziet er – ondanks de lagere resolutie – nog steeds prima uit. Bovendien hou je zo mooi € 20,- in je zak, die je kunt besteden aan een andere game/upgrade die wél meer waar voor zijn geld biedt.