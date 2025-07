Het derde seizoen van The Last of Us verschijnt in 2027

Het tweede seizoen van The Last of Us schuwde net als de game waarop het gebaseerd is de controverse niet, maar wist wel heel wat kijkcijfers te vergaren. Er wordt wereldwijd dan ook reikhalzend uitgekeken naar het derde seizoen. Volgens Casey Bloys van HBO Max kunnen we dat derde seizoen – dat overigens vooral op Kaitlyn Devers Abby zal focussen – in 2027 verwachten.

In hetzelfde interview laat Bloys optekenen dat het nog niet beslist is hoeveel seizoenen de reeks precies zal krijgen. Eerder hoorden we dat showrunners Craig Mazin en Neill Druckmann (die onlangs het schip verliet) het op vier seizoenen wilden houden, maar dat is dus nog geen definitief vastgelegd aantal. Wordt ongetwijfeld vervolgd.