Unfinished Business-uitbreiding voor RoboCop: Rogue City met mooie trailer gelanceerd

Uitgever Nacon en ontwikkelaar Teyon hebben de standalone uitbreiding Unfinished Business voor RoboCop: Rogue City uitgebracht. De uitbreiding is te spelen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Ter gelegenheid van de lancering is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven, waarin we alvast een voorproefje krijgen van de nieuwe actievolle content in de OmniTower.

Unfinished Business speelt zich af na de gebeurtenissen van de hoofdgame. Een groep huurlingen heeft de controle overgenomen in de OmniTower – een geavanceerd OCPD-woonproject – en het is aan RoboCop om deze dreiging te neutraliseren. Daarbij krijgt hij te maken met een bekende uit zijn verleden, waarbij spelers zelfs flashbacks beleven als Alex Murphy.

De uitbreiding voegt bovendien spectaculaire gameplay momenten toe, waaronder de mogelijkheid om in de huid te kruipen van ED-209. Ook worden er nieuwe vijanden geïntroduceerd, waaronder een vijandelijk gunship dat het vuur opent op de toren. Hieronder kan je de bijbehorende launch trailer bekijken.