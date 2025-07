Beat ‘Em Up Collection van QUByte Classics nu verkrijgbaar

De afgelopen jaren hebben we al diverse beat ‘em up collecties voorbij zien komen van Capcom, de Teenage Mutant Ninja Turtles, Power Rangers en nog veel meer. Ontwikkelaar QUByte Interactive komt nu ook met een verzameling aan beat ‘em ups op de markt en hoewel dit niet de aller bekendste games zijn kan het voor de echte beat ‘em up-fan best een interessante collectie zijn.

Zo bestaat het pakket uit minder bekende titels zoals First Samurai en Second Samurai, maar zijn er ook games in de collectie te vinden waar je wellicht nooit van gehoord hebt. Zo is Water Margin: The Tale of Clouds and Winds een game voor de SEGA Mega Drive die nooit gelicenseerd is door SEGA, en daardoor bij zijn oorspronkelijke release alleen in Taiwan te verkrijgen was. Zo is ook Gourmet Warriors aanwezig, een Super Nintendo game die oorspronkelijk alleen in Japan is verschenen.

Verder zal je nog Iron Commando, Legend en Sword of Sodan aantreffen in de Beat ‘Em Up Collection van QUByte Classics. De collectie is per direct verkrijgbaar voor € 19,99 op dePlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.