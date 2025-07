Ontwikkelaar achter Silent Hill en Slitterhead werkt alweer aan een nieuwe game

Uit een recent interview met Famitsu blijkt dat de maker van Silent Hill en Slitterhead, Keiichi Toyama, alweer druk bezig is met een nieuwe game na de release van Slitterhead vorig jaar. Toyama staat bekend om de klassieke horror-franchises zoals Silent Hill en Siren, waarmee hij spelers de stuipen op het lijf weet te jagen. De ontwikkelaar heeft in het interview tal aan onderwerpen besproken, waarna hij ook een tipje van de sluier lichtte over zijn volgende plannen.

“I can’t reveal the exact details, but we have started working on our next title. In the beginning, we wanted this to be a studio where we could do many different things, like implementing the ideas of younger generations and even working on more light-hearted projects. Once again, we have to pour in all our efforts as a studio and prove that we are up to the task. We are currently working towards that goal. However, we’re still in the beginning phase, so I believe we’ll be able to reveal more details [about the new game] somewhere in the future.”

Toyama gaf aan dat hij de recent uitgebrachte Slitterhead-titel als een “cult favourite” beschouwt, ondanks dat de game niet heel veel aandacht kreeg van het grote publiek. Hij gaf aan dat de studio niet opzoek was naar een groot commercieel succes en dat hij heel blij is met hoe de game uit de verf is gekomen.

“As for how long we’ll be able to continue, it becomes a difficult topic especially if we take my age into consideration. However, I believe that moving forward, I also have to pass the baton to the next generation. As a studio, we’re still midway to reaching our goal.”

Toyama wilde van Slitterhead in eerste instantie een openwereldgame maken, maar onzekerheden over het budget van de game zorgden er uiteindelijk voor dat de keuze is gevallen op een missie-georiënteerde aanpak.

“One decision we made early in the game was that we originally wanted an open-world setting for the game, but it wasn’t reasonable with the budget. That decision worked well, boxing in the missions and progressing through the storyline.”

Benieuwd naar Slitterhead? Probeer hem dan uit in de vorm van een demo, die te downloaden is op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.